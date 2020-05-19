В Армении число зараженных COVID-19 превысило 5 тысяч

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 218 и достигло 5 041, еще три человека скончались. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается на сайте минздрава.

Накануне власти республики сообщали о 4 823 подтвержденных случаях и 61 летальном исходе. Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня.

"В Армении подтвержден 5041 случай коронавируса. Излечились 2164 пациента. Скончались 64 человека", - уточнили в ведомстве.

На лечении находятся 2 788 пациентов, проведен 43 041 тест, отметили в министерстве.