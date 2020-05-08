В Армении число зараженных COVID-19 превысило 3 тысячи

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 145 и достигло 3 029, еще один человек скончался.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщается на сайте национального центра по контролю и профилактике заболеваний минздрава.

"В Армении подтверждены 3 029 случаев коронавируса. Излечились 1 218 пациентов. Скончались 43 человека", - уточнили в ведомстве.

На лечении находятся 1 758 пациентов, проведено 29 205 тестов, отметили в министерстве.