В Армении число зараженных COVID-19 превысило 26 тысяч

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 523 и достигло 26 065, еще 10 человек скончались. Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается на сайте национального центра по контролю и профилактике заболеваний .

Накануне власти республики сообщали о 25 542 подтвержденных случаях коронавирусной инфекции и 443 летальных исходах.

"В Армении подтверждены 26 065 случаев коронавируса. Вылечились 14 563 пациента. Скончались 453 человека", - уточнили в центре. Отмечается, что на лечении находятся 10,9 тысячи пациентов, проведены 113 665 тестов.

Для борьбы с COVID-19 в Армении объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июля.