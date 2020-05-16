В Армении число зараженных COVID-19 достигло 4 283

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Армении увеличилось до 4 283, за сутки обнаружено 184 новых случая.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik Armenia, об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.

Умерли от осложнений коронавируса 55 человек (три человека за минувшие сутки).

Количество пациентов с коронавирусом, скончавшихся по другим причинам - 22.

Трое скончавшихся от коронавируса - 71-летний и 60-летний мужчины и 46-летняя женщина. Все имели сопутствующие хронические заболевания.

В Армении действует режим ЧП с 16 марта, накануне он был продлен до 13 июня.