В Армении число заражений COVID-19 приблизилось к 3 тыс. человек за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 396 885. Суточный прирост составил 2 811.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 396 885. Суточный прирост составил 2 811.

Как передает Report, об этом сообщил Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

От осложнений коронавируса умерли 8 108 человек (плюс 6 случаев за минувшие сутки). Количество людей с диагностированным коронавирусом, но скончавшихся из-за других заболеваний – 1 556 (ни одного случая за минувшие сутки).

Число излечившихся от инфекции составляет 359 456. На лечении находится 27 762 человека.