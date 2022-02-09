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В Армении число заражений COVID-19 приблизилось к 3 тыс. человек за сутки

В Армении число заражений COVID-19 приблизилось к 3 тыс. человек за сутки Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 396 885. Суточный прирост составил 2 811.
В регионе
9 февраля 2022 г. 12:34

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 396 885. Суточный прирост составил 2 811.

Как передает Report, об этом сообщил Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

От осложнений коронавируса умерли 8 108 человек (плюс 6 случаев за минувшие сутки). Количество людей с диагностированным коронавирусом, но скончавшихся из-за других заболеваний – 1 556 (ни одного случая за минувшие сутки).

Число излечившихся от инфекции составляет 359 456. На лечении находится 27 762 человека.

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