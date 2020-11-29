В Армении число выявленных случаев COVID-19 выросло на 1 174

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 134 768.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 134 768.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает в воскресенье Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

От осложнений коронавируса в Армении скончалось 2 142 человека (21 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 538 (3 за минувшие сутки).

Число излечившихся от инфекции составляет 107 364. На лечении находятся 24 724 человека. Общее количество проведенных тестов – 509 029.