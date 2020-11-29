О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Армении число выявленных случаев COVID-19 выросло на 1 174

В Армении число выявленных случаев COVID-19 выросло на 1 174 Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 134 768.
В регионе
29 ноября 2020 г. 10:50
В Армении число выявленных случаев COVID-19 выросло на 1 174

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 134 768.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает в воскресенье Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

От осложнений коронавируса в Армении скончалось 2 142 человека (21 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 538 (3 за минувшие сутки).

Число излечившихся от инфекции составляет 107 364. На лечении находятся 24 724 человека. Общее количество проведенных тестов – 509 029.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ermənistanda 2 142 nəfər koronavirusdan ölüb

Новости партнеров

Самое читаемое

В Баку уволен скандальный чиновник
В Баку уволен скандальный чиновник
23 ноября 2020 г. 14:57
Хикмет Гаджиев: Мы привезли дипломатов в Физули, чтобы они своими глазами увидели дикость армян
Хикмет Гаджиев: Мы привезли дипломатов в Физули, чтобы они своими глазами увидели дикость армян
22 ноября 2020 г. 15:52
Макрон признал Нагорный Карабах территорией Азербайджана
ВидеоМакрон признал Нагорный Карабах территорией Азербайджана
22 ноября 2020 г. 20:23
Российский религиовед осудил осквернение мечетей армянскими оккупантами
Российский религиовед осудил осквернение мечетей армянскими оккупантами
24 ноября 2020 г. 11:03
Хикмет Гаджиев: Иностранные дипломаты в Азербайджане посещают Физули
Хикмет Гаджиев: Иностранные дипломаты в Азербайджане посещают Физули
22 ноября 2020 г. 11:59
Бойцы спецназа Нахчыванской общевойсковой армии вернулись с Отечественной войны
ФотоБойцы спецназа Нахчыванской общевойсковой армии вернулись с Отечественной войны
24 ноября 2020 г. 13:31
В отношении армянского террориста заочно принята мера пресечения в виде ареста
В отношении армянского террориста заочно принята мера пресечения в виде ареста
24 ноября 2020 г. 14:27
Появилась информация об азербайджанских военнопленных
Появилась информация об азербайджанских военнопленных
23 ноября 2020 г. 14:49
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева побывали в освобожденном от оккупации городе Агдам
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева побывали в освобожденном от оккупации городе Агдам
24 ноября 2020 г. 11:02
МККК предпримет необходимые шаги в отношении азербайджанцев, взятых в плен армянами
МККК предпримет необходимые шаги в отношении азербайджанцев, взятых в плен армянами
22 ноября 2020 г. 20:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi