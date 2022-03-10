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В Армении число умерших от коронавируса составило 8 563 человек

В Армении число умерших от коронавируса составило 8 563 человек Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении выросло до 421 714. Суточный прирост составил 122.
В регионе
10 марта 2022 г. 11:26
В Армении число умерших от коронавируса составило 8 563 человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении выросло до 421 714. Суточный прирост составил 122.

Как передает Report, об этом сообщил Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

От осложнений коронавируса умерли 8 563 человек (3 случая за минувшие сутки). Количество людей с диагностированным коронавирусом, но скончавшихся из-за других заболеваний – 1 631 (плюс один случай за минувшие сутки).

Число излечившихся от инфекции составляет 407 583. На лечении находятся 3 937 человек.

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Версия на английском языке Armenia's COVID death toll reaches 8,563

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