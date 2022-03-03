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В Армении число умерших от коронавируса превысило 8,5 тыс. человек

В Армении число умерших от коронавируса превысило 8,5 тыс. человек Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении выросло до 420 757.
В регионе
3 марта 2022 г. 12:40
В Армении число умерших от коронавируса превысило 8,5 тыс. человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении выросло до 420 757.

Как передает Report, об этом сообщил Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Суточный прирост составляет 338.

От осложнений коронавируса умерли 8 505 (плюс 12 случаев за минувшие сутки). Количество людей с диагностированным коронавирусом, но скончавшихся из-за других заболеваний – 1 617 (новых случаев за минувшие сутки не зарегистрировано).

Число излечившихся от инфекции составляет 403 671. На лечении находятся 6 472 человека.

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