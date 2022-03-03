В Армении число умерших от коронавируса превысило 8,5 тыс. человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении выросло до 420 757.
Как передает Report, об этом сообщил Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.
Суточный прирост составляет 338.
От осложнений коронавируса умерли 8 505 (плюс 12 случаев за минувшие сутки). Количество людей с диагностированным коронавирусом, но скончавшихся из-за других заболеваний – 1 617 (новых случаев за минувшие сутки не зарегистрировано).
Число излечившихся от инфекции составляет 403 671. На лечении находятся 6 472 человека.