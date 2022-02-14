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В Армении число умерших от COVID-19 составило почти 8,2 тыс. человек

В Армении число умерших от COVID-19 составило почти 8,2 тыс. человек Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 407 074.
В регионе
14 февраля 2022 г. 11:26
В Армении число умерших от COVID-19 составило почти 8,2 тыс. человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 407 074.

Как передает Report, об этом сообщил Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Суточный прирост составил 695.

От осложнений коронавируса умерли 8 186 (плюс 19 случаев за минувшие сутки). Количество людей с диагностированным коронавирусом, но скончавшихся из-за других заболеваний – 1 569 (ни одного случая за минувшие сутки).

Число излечившихся от инфекции составляет 375 612. На лечении находятся 21 702 человека.

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