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В Армении число умерших от COVID-19 превышает 8 тыс. человек

В Армении число умерших от COVID-19 превышает 8 тыс. человек Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 394 074.
В регионе
8 февраля 2022 г. 11:38
В Армении число умерших от COVID-19 превышает 8 тыс. человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 394 074.

Как передает Report, сообщает во вторник Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Cуточный прирост составил 2 486.

От осложнений коронавируса умерли 8 105 (плюс 5 случаев за минувшие сутки). Количество людей с диагностированным коронавирусом, но скончавшихся из-за других заболеваний – 1 556 (плюс 1 случай за минувшие сутки).

Число излечившихся от инфекции составляет 356 165. На лечении находится 28 251 человек.

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