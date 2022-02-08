В Армении число умерших от COVID-19 превышает 8 тыс. человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 394 074.
Как передает Report, сообщает во вторник Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.
Cуточный прирост составил 2 486.
От осложнений коронавируса умерли 8 105 (плюс 5 случаев за минувшие сутки). Количество людей с диагностированным коронавирусом, но скончавшихся из-за других заболеваний – 1 556 (плюс 1 случай за минувшие сутки).
Число излечившихся от инфекции составляет 356 165. На лечении находится 28 251 человек.