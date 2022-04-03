В Армении число умерших от COVID-19 достигло 8 617

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении выросло до 422 574.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении выросло до 422 574.

Как передает Report, об этом сообщает в воскресенье Национальный центр контроля и профилактики заболеваний Армении.

Для сравнения отметим, что по состоянию на 1 апреля 2022 года таких случаев было 422 563. Таким образом, суточный прирост составил 22.

Количество смертей от осложнений коронавируса в Армении – 8 617 (один случай за минувшие сутки). Количество людей с диагностированным коронавирусом, но скончавшихся из-за других заболеваний – 1 678 (один случай за минувшие сутки).

Число излечившихся от инфекции составляет 410 106. На лечении находятся 2 173 человека. Общее количество проведенных тестов – 2 981 215 (1 784 за сутки).