В Армении число уголовных дел по коррупции выросло более чем в три раза

Генеральная прокуратура Армении представила подробную статистику по коррупционным делам в 2018 году. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, в прошлом году было подготовлено 189 материалов, что в 23,6 раз больше, чем в 2017 году.

Уголовное дело возбуждено по 145 из них, что превышает показатель предыдущего года в 29 раз.

По указанному преступлению в 2018 году было возбуждено 206 уголовных дел в отношении 63 человек, что в 3,5 раза больше, чем в 2017 году.

Прекращено уголовное преследование в отношение шести лиц, под суд отданы 13 человек, что на 85,7% больше, чем в 2017 году.

Незаконное присвоение или растрата с использованием служебного положения

Было подготовлено 447 материалов против 377 в 2017 году, из которых по 383 были начаты уголовные дела. В течение года было расследовано 487 уголовных дел, из которых 168 были завершены.

По 487 расследованным уголовным делам 171 человек был привлечено к уголовной ответственности, что почти вдвое больше, чем в 2017 году.

Злоупотребление полномочиями

Было подготовлено 396 материалов против 155 в 2017 году, из которых по 214 были начаты уголовные дела. По данному виду преступления было расследовано 311 уголовных дел, из которых 133 были завершены.

По 311 расследованным уголовным делам 78 человек было привлечено к уголовной ответственности, под суд отданы 28 человек.

Превышение должностных полномочий

Было подготовлено 164 материала против 67 в 2017 году, из которых по 115 были начаты уголовные дела. В течение года было расследовано 163 уголовных дела, из которых 77 были завершены. В суд с обвинительным заключением были направлены три дела, в то время как в 2017 году не было таких случаев.

По 163 расследованным уголовным делам 23 человека было привлечено к уголовной ответственности, что в шесть раз больше, чем в 2017 году. Под суд было отдано 6 человек.

В целом, число уголовных дел по коррупции выросло в 2018 году в 3,6 раз, государству был нанесен ущерб в $9,4 млн.