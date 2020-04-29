В Армении число случаев заражения коронавирусом выросло до 1 932

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 65 и достигло 1 932. Как передает Report cо ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний минздрава.

Накануне власти республики сообщали о 1 867 подтвержденных случаях коронавируса. Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 14 мая.

"В Армении подтверждены 1932 случая коронавируса. Излечились 900 пациентов. Скончались 30 человек", - уточнили в ведомстве.

Отмечается, что на лечении находятся 1 тысяча пациентов, проведено 20189 тестов.