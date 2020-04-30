В Армении число случаев заражения COVID-19 превысило две тысячи

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 134 и достигло 2 066, еще два человека скончались.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний минздрава.

"В Армении подтверждены 2 066 случаев коронавируса. Излечились 929 пациентов. Скончались 32 человека", - уточнили в ведомстве.

Отмечается, что на лечении находятся 1 103 тысячи пациентов, проведено 21 125 тестов.

Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 14 мая.