В Армении ​число случаев COVID-19 выросло на 350

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 13 675.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.
Таким образом, за минувшие сутки выявлено 350 новых случаев заражения.
От осложнений коронавируса за минувшие сутки скончались 6 пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам – 2 человека.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.