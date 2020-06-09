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В Армении число случаев COVID-19 выросло на 350

В Армении ​число случаев COVID-19 выросло на 350

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 13 675.  

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.

Таким образом, за минувшие сутки выявлено 350 новых случаев заражения.

От осложнений коронавируса за минувшие сутки скончались пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам – 2 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.

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