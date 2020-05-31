​В Армении число случаев COVID-19 превысило девять тысяч

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 355 на и достигло 9 282, еще четыре человека скончались,

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщается на сайте минздрава.

"В Армении подтверждены 9 282 случая коронавируса. Излечились 3 386 пациентов. Скончался 131 человек", - уточнили в ведомстве.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.