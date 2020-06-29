В Армении число случаев COVID-19 превысило 25 тысяч

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 482 и достигло 25 127, еще семь человек скончались. Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается в понедельник на сайте национального центра по контролю и профилактике заболеваний.

"В Армении подтверждены 25 127 случаев коронавируса. Вылечились 13 297 пациентов. Скончались 433 человека", - уточнили в центре. Отмечается, что на лечении находятся 11 254 пациента, проведен 110 571 тест.

Накануне власти республики сообщали о 24 645 подтвержденных случаях коронавирусной инфекции и 426 летальных исходах.

Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июля.