​В Армении число случаев COVID-19 превысило 20 тысяч

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 560 и достигло 20 268, еще 18 человек скончались.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте национального центра по контролю и профилактике заболеваний.

"В Армении подтверждено 20 268 случаев коронавируса. Вылечились 9 002 пациента. Скончались 350 человек", - уточнили в центре. Отмечается, что на лечении находятся 10 802 пациента, проведено 95 754 теста.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,5 миллиона случаев заражения, свыше 456 тысяч человек скончались.