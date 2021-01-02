В Армении число умерших от коронавируса достигло 2 836 человек

На лечении находятся 12 635 человек

В Армении ситуация с коронавирусом все еще продолжает оставаться тревожной. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 159 798.

Как сообщает Report, об этом сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

За сутки выявлено 60 новых случаев заражения. От осложнений коронавируса в Армении скончались 2 836 человек (плюс 8 за минувшие сутки).

Число излечившихся от инфекции составляет 143 640. На лечении находятся 12 635 человек. Общее количество проведенных тестов – 596 416.

Отметим, что в Армении ввели карантин, который продлится до 11 января 2021 года.