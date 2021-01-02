О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Армении число умерших от коронавируса достигло 2 836 человек

В Армении число умерших от коронавируса достигло 2 836 человек На лечении находятся 12 635 человек
В регионе
2 января 2021 г. 15:34
В Армении число умерших от коронавируса достигло 2 836 человек

В Армении ситуация с коронавирусом все еще продолжает оставаться тревожной. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 159 798.

Как сообщает Report, об этом сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

За сутки выявлено 60 новых случаев заражения. От осложнений коронавируса в Армении скончались 2 836 человек (плюс 8 за минувшие сутки).

Число излечившихся от инфекции составляет 143 640. На лечении находятся 12 635 человек. Общее количество проведенных тестов – 596 416.

Отметим, что в Армении ввели карантин, который продлится до 11 января 2021 года.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Ученый: Лечение Фавипиравиром не так эффективно, как уверяют врачи в Азербайджане
Ученый: Лечение "Фавипиравиром" не так эффективно, как уверяют врачи в Азербайджане
30 декабря 2020 г. 12:26
На освобожденных от оккупации землях будет транслироваться турецкий канал
На освобожденных от оккупации землях будет транслироваться турецкий канал
28 декабря 2020 г. 16:51
Оскандалившаяся директор бакинской школы уволена
ФотоОскандалившаяся директор бакинской школы уволена
28 декабря 2020 г. 14:24
Новое решение Кабмина в связи с работой общественного транспорта
Новое решение Кабмина в связи с работой общественного транспорта
26 декабря 2020 г. 12:01
Российский эксперт: Ильхам Алиев победил не просто в регионе, а на международном уровне
Российский эксперт: Ильхам Алиев победил не просто в регионе, а на международном уровне
25 декабря 2020 г. 17:54
Депутат Госдумы: Ильхам Алиев восстановил историческую справедливость
Депутат Госдумы: Ильхам Алиев восстановил историческую справедливость
25 декабря 2020 г. 16:11
Депутат Госдумы: Карабахский конфликт решен благодаря дипломатии Ильхама Алиева
Депутат Госдумы: Карабахский конфликт решен благодаря дипломатии Ильхама Алиева
24 декабря 2020 г. 15:33
SOCAR и Snam договорились о транспортировке водорода по TAP
SOCAR и Snam договорились о транспортировке водорода по TAP
24 декабря 2020 г. 15:17
Савельев: Ильхам Алиев объединил вокруг себя народ Азербайджана и привёл его к победе
Савельев: Ильхам Алиев объединил вокруг себя народ Азербайджана и привёл его к победе
24 декабря 2020 г. 13:20
Азербайджан закупит у Турции вакцину от COVID-19 на 80 млн манатов
Азербайджан закупит у Турции вакцину от COVID-19 на 80 млн манатов
23 декабря 2020 г. 14:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi