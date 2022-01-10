В Армении число погибших от COVID-19 возросло до 8 004

За последние сутки в Армении выявлены 126 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

За последние сутки в Армении выявлены 126 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Об этом передает Report со ссылкой на Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 345 981. Количество смертей от осложнений коронавируса в Армении – 8 004 (плюс 3 за минувшие сутки). Количество пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составило 1 512, число выздоровевших пациентов - 332 985.

В настоящее время в стране насчитывается 3 480 больных с коронавирусом.