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В Армении число погибших от COVID-19 возросло до 7 893

В Армении число погибших от COVID-19 возросло до 7 893 Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 343 506.
В регионе
18 декабря 2021 г. 11:13
В Армении число погибших от COVID-19 возросло до 7 893

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 343 506.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik Armenia, об этом сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Для сравнения, по состоянию на 17 декабря таких случаев было 343 350. Таким образом, количество выявленных случаев заражения за сутки составило 156.

Количество смертей от осложнений коронавируса в Армении – 7 893 (плюс 8 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составило 1491 (плюс 2 за минувшие сутки).

На лечении находятся 6 072 человека. Общее количество проведенных тестов – 2 485 938 (6 549 за последние сутки).

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanda koronavirusdan ölənlərin sayı 7893-ə yüksəlib

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