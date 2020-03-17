В Армении число подтвержденных случаев коронавируса превысило 50

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В Армении число подтвержденных случаев коронавируса достигло 52.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил министр здравоохранения Армении Арсен Торосян.

"Результаты еще 50 тестов стали известно недавно, в целом было проведено 105 тестов, и получили еще 7 положительных результатов. 12 случаев связаны со случаем в Эчмиадзине и у них не было каких-либо признаков до сих пор", - отметил он.

По его словам, из 52 случаев у 12 пациентов нет каких-либо признаков, и они не в больнице, а в изолированном месте и даже не предполагают, что у них коронавирус.

"В их случае будет принято индивидуальное решение направлять их в больницу или нет. Им необходимо время, чтобы вирус вышел из организма. Часть случаев связана с больным в производственной части Еревана, есть новые случаи, в данный момент мы пытаемся определить их круг общения и источник заражения", - сказал он.

Ранее правительство Армении объявило о введении ЧП на всей территории страны.