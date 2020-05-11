В Армении число летальных исходов от COVID-19 достигло 46

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 79 и достигло 3 392, еще один пациент скончался.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается на сайте национального центра по контролю и профилактике заболеваний Минздрава.

В воскресенье власти республики сообщали о 3 313 подтвержденных случаях коронавируса и 45 летальных исходах. Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 14 мая."В Армении подтверждены 3 392 случая коронавируса. Излечились 1 359 пациентов. Скончались 46 человек", - уточнили в ведомстве.На лечении находятся 1 970 пациентов, проведено 32 561 тестов, отметили в министерстве.