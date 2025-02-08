В Армении число киберпреступлений за год выросло на 50 %

В прошлом году число зарегистрированных киберпреступлений в Армении увеличилось как минимум на 50 % по сравнению с 2023 годом, при этом 90 % из них составили финансовые киберпреступления.

В прошлом году число зарегистрированных киберпреступлений в Армении увеличилось как минимум на 50 % по сравнению с 2023 годом, при этом 90 % из них составили финансовые киберпреступления.

Как сообщает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявил начальник Управления по расследованию киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий Главного управления по особо важным делам Следственного комитета Армении Роберт Адилаханян.

"Согласно статистическим данным, в 2019–2023 годах число зарегистрированных киберпреступлений резко возросло. В 2019 году в Следственном комитете было зарегистрировано около 100 случаев, а в 2023 году их число достигло 1 000. В прошлом году этот показатель увеличился как минимум на 50 %", - отметил Адилаханян.

По его словам, в Армении с каждым годом раскрывается все больше преступлений. «Бывают случаи, когда граждане даже не обращаются в правоохранительные органы, однако в ходе расследования конкретного дела выявляются новые преступления», — добавил он.

Согласно данным полиции Армении, число киберпреступлений в стране ежегодно растет. Если 4–5 лет назад жертвами подобных преступлений становились около 300 человек в год, то в 2022-2023 годах это число превысило 1 100.