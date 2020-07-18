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В Армении число инфицированных COVID превысило 34 тыс., умерли 11 человек

В Армении число инфицированных COVID превысило 34 тыс., умерли 11 человек Всего за период пандемии из-за коронавируса умер 631 человек
В регионе
18 июля 2020 г. 11:08
В Армении число инфицированных COVID превысило 34 тыс., умерли 11 человек

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 461 и достигло 34 462, еще 11 человек скончались.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается на сайте национального центра по контролю и профилактике заболеваний.

В пятницу власти республики сообщали о 34 001 подтвержденном случае коронавирусной инфекции и 620 летальных исходах. В рамках борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 12 августа.

"В Армении подтверждены 34 462 случая коронавируса. Вылечились 23 123 пациента. Скончался 631 человек", - уточнили в центре. Отмечается, что на лечении находятся 10 507 пациентов, проведены 145 083 теста.

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