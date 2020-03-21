В Армении число инфицированных коронавирусом достигло 160

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Число случаев заражения коронавирусом в Армении достигло 160.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний министерства здравоохранения Армении.

"В Армении подтверждены 160 случаев коронавируса. Один человек излечился, случаев смерти от болезни нет", - говорится в сообщении.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 234 тысячи человек, почти 10 тысяч скончались.