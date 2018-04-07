В Армении число ДТП увеличилось вдвое

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ В Армении в сравнении с показателем за прошлый год вдвое увеличилось число ДТП.

Как передает Report со ссылкой на News.am, по данным Национальной статистической службы, в течение первых двух месяцев в Армении зарегистрировано 184 ДТП, из них 43 с летальным исходом.

За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 84 ДТП, из них 19 с летальным исходом.

Дорожная полиция в профилактических целях с 8 февраля задействовала мобильные спидометры.