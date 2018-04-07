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    В Армении число ДТП увеличилось вдвое

    Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ В Армении в сравнении с показателем за прошлый год вдвое увеличилось число ДТП.

    Как передает Report со ссылкой на News.am, по данным Национальной статистической службы, в течение первых двух месяцев в Армении зарегистрировано 184 ДТП, из них 43 с летальным исходом. 

    За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 84 ДТП, из них 19 с летальным исходом.

    Дорожная полиция в профилактических целях с 8 февраля задействовала мобильные спидометры.

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