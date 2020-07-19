В Армении число больных коронавирусом превысило 34,8 тыс.

По положению на утро воскресенья, 19-го июля, в Армении зафиксированы 34 877 подтвержденных случаев коронавируса

По положению на утро воскресенья, 19-го июля, в Армении зафиксированы 34 877 подтвержденных случаев коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на армянскую прессу, об этом сообщается на сайте Национального центра контроля и профилактики заболеваний.

Таким образом, количество новых случаев за сутки составило 415. От COVID-19 накануне скончались 10 человек.

По данным центра, в общей сложности было проведено 146 717 тестов на коронавирус. В целом скончалися 641 человек, 23 294 пациента выздоровели, продолжают лечение 10 737 больных.

