В Армении четверо следователей задержаны за незаконный оборот наркотиков

В Армении задержаны следователи следственного отдела административного района Арабкир.

В Армении задержаны следователи следственного отдела административного района Арабкир.

Как передает Report со ссылкой на Aysor.am, об этом сказал пресс-секретарь Следственного комитета Армении Гор Абрамян. Согласно информации, речь идет о четырех следователях.

"Возбуждено уголовное производство по признакам части 1 статьи 393 (незаконный оборот наркотиков) и части 2 статьи 441 (злоупотребление должностными полномочиями) УК Армении", - сказал Гор Абрамян.

Он не сообщил подробности, отметив, что предварительное следствие по уголовному делу проводится Службой национальной безопасности.

Кроме того, Sputnik-Армения со ссылкой на замглавы МВД республики Арпине Саркисян сообщил о том, что 10 служащих полиции в 2022 году были уволены за употребление наркотиков.

По ее словам, на основании этих служебных расследований было возбуждено 6 уголовных дел.

В результате в министерстве пришли к заключению, что к аттестации (которая предусматривает повышение зарплаты) полицейские будут проверяться в наркологических учреждениях. Те из них, кто употребляет наркотики, не будут допускаться к аттестации (в их отношении тоже будут проводиться служебные расследования).

"Аттестация предусматривает и проверку профессиональных качеств, и минимальных требований, которым должен соответствовать полицейский. Думаю, проверка на наркотики - это логичное требование", - отметила Саркисян.