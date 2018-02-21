В Армении бывший директор сельской школы приговорен к 6 годам тюрьмы

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Бывший директор школы села Сис Араратской области Армении Саргис Саркисян осужден на 6 лет по обвинению в хищении порядка 4 миллионов драмов (8 331 доллар США), сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

Согласно обвинению, в период своего пребывания на должности, Саркисян ввел очевидно ложные данные в официальные документы, совершил мошенничество и присвоил себе деньги. Он зарегистрировал нескольких человек в школе в качестве сотрудников и ежемесячно выплачивал их зарплату в фонд организации.

Суд признал Саркисяна виновным во всех выдвинутых ему обвинениях и осудил на 6 лет лишения свободы. Бывший директор также компенсировал ущерб нанесенный государству.