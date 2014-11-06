В Армении будут созданы новые министерства

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ В Армении будут созданы два министерства.

Как сообщает Report со ссылкой на Tert.am, в правительстве будет создано Министерство экономической интеграции и реформ, которое возглавит бывший министр финансов РА, ныне советник премьер-министра Ваче Габриелян. Это министерство в основном будет заниматься вопросами, связанными со вступлением Армении в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

Также будут объединены министерства по чрезвычайным ситуациям и территориальному управлению. Объединенное министерство возглавит нынешний глава МЧС Армен Ерицян.