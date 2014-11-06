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    В Армении будут созданы новые министерства

    Министерство экономической интеграции и реформ будет заниматься вопросом вступления Армении в ЕАЭС

    Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ В Армении будут созданы два министерства.

    Как сообщает Report со ссылкой на Tert.am, в правительстве будет создано Министерство экономической интеграции и реформ, которое возглавит бывший министр финансов РА, ныне советник премьер-министра Ваче Габриелян. Это министерство  в основном будет заниматься вопросами, связанными со вступлением Армении в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

    Также будут объединены министерства по чрезвычайным ситуациям и территориальному управлению. Объединенное министерство возглавит нынешний глава МЧС Армен Ерицян.

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