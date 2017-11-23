В Армении братья-прокуроры избили следователи

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ В Ереване братья-близнецы, работающие прокурорами в одном отделе, избили следователя.

В следственном отделе административных районов Кентрон и Норк-Мараш Следственного комитета произошла потасовка.

В ней приняли участие старший следователь этого же отдела 26-летний Сурен Н., прокурор Нарек Х. и старший прокурор Айк Х. прокуратуры данных районов.

В результате Сурен Н. был госпитализирован с травмами лица.

Отмечает, что прокуроры Нарек и Айк Х. являются братьями-близнецами.