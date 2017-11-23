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    В Армении братья-прокуроры избили следователи

    В результате молодой следователь был госпитализирован с травмами лица

    Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ В Ереване братья-близнецы, работающие прокурорами в одном отделе, избили следователя.

    В следственном отделе административных районов Кентрон и Норк-Мараш Следственного комитета произошла потасовка.

    В ней приняли участие старший следователь этого же отдела 26-летний Сурен Н., прокурор Нарек Х. и старший прокурор Айк Х. прокуратуры данных районов.

    В результате Сурен Н. был госпитализирован с травмами лица.

    Отмечает, что прокуроры Нарек и Айк Х. являются братьями-близнецами.

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