В Армении без вести пропал советник губернатора

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Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ Без вести пропал советник губернатора Армавирской области Манук Симонян, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.
По данным пресс-службы администрации Армавирской области, вопросом исчезновения Симоняна занимается полиция, других подробностей сообщить не могут.
В свою очередь, начальник пресс-службы Полиции Армении Эдгар Джаноян сообщил о том, что сигнал об исчезновении Симоняна в Полицию поступил 23 июля. С целью его обнаружения предпринимаются соответствующие действия.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости