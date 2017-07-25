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    В Армении без вести пропал советник губернатора

    Вопросом исчезновения Манука Симоняна занимается полиция

    Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ Без вести пропал советник губернатора Армавирской области Манук Симонян, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

    По данным пресс-службы администрации Армавирской области, вопросом исчезновения Симоняна занимается полиция, других подробностей сообщить не могут.

    В свою очередь, начальник пресс-службы Полиции Армении Эдгар Джаноян сообщил о том, что сигнал об исчезновении Симоняна в Полицию поступил 23 июля. С целью его обнаружения предпринимаются соответствующие действия.

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