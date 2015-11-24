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    В Армении бедствуют 900 тыс. человек

    Уровень бедности в Армении в 2014 году составил 30%

    Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Уровень бедности в Армении в 2014 году составил 30%.

    Как сообщает Report со ссылкой на EPress, об этом говорится в докладе "Социальная картина и бедность Армении" Национальной статистической службы Армении.

    Согласно документу, в 2014 году в Армении первая ступень бедности на совершеннолетнего в разрезе месяца оценена в 96.8 долларов.

    При этом, уровень бедности по сравнению с 2013-м сократился на 2%.

    Общее число бедных в 2014 г. составило около 900 тыс. человек. Тех, кто еще беднее, – около 330 тыс., а крайне бедных почти 70 тыс. Крайне бедными считаются совершеннолетние, на каждого из которых приходится менее 56.2 долларов в месяц.

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