В Армении арестованы лидеры группы, занимавшейся сексуальной эксплуатацией женщин в ОАЭ

В Армении арестован один из лидеров группы, которая занималась сексуальной эксплуатацией женщин в ОАЭ.

В Армении арестован один из лидеров группы, которая занималась сексуальной эксплуатацией женщин в ОАЭ.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает СК Армении.

Уголовное дело ведется с 2009 года. Следствие установило, что женщина, временно проживавшая в Эмиратах, обманом вывезла гражданок Армении в ОАЭ и принудила их к занятию проституцией. Преступную группу возглавляли три человека. Также были установлены личности остальных членов группы и пострадавших.

В 2006-2007 годах группа обманным путем вывезла пять женщин из Армении, пообещав им работу в Дубае. После приезда у них отобрали паспорта и заставили заниматься проституцией, отбирая все "заработанные" деньги.

Следствие по ее делу завершено, материалы направлены в суд.

Два других лидера группы были осуждены еще в июле 2009 года. Следствие по остальным членам группы продолжается, предпринимаются меры для их обнаружения.