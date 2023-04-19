В Армении арестованы еще два человека по делу против глав партии "Общественный голос"

В рамках уголовного дела против двух руководителей партии "Общественный голос" - Артака Галстяна и Вардана Гукасяна, арестованы еще два человека.

В рамках уголовного дела против двух руководителей партии "Общественный голос" - Артака Галстяна и Вардана Гукасяна, арестованы еще два человека.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК).

Ранее сообщалось, что суд первой инстанции удовлетворил ходатайство об аресте Галстяна сроком на 2 месяца.

Согласно информации СК, суд удовлетворил ходатайство следствия и сроком на два месяца арестовал А. Мкртумяна и Э. Овсепяна. Все они обвиняются в вымогательстве в особо крупных размерах.

Согласно данным правоохранителей, Галстян и почетный председатель той же партии Гукасян, а также их подельники договорились о вымогательстве крупной суммы у физического лица и ночных клубов. По имеющимся сведениям, они вымогали деньги у предпринимателя, лидера партии "Сила Родины" Тиграна Арзаканцяна.

Сам Арзаканцян в январе этого года заявлял, что Гукасян требовал у него 150 тыс. долларов.