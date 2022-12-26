В Армении арестованы двое по обвинению в хранении и сбыте фальшивых купюр

В Армении два человека арестованы по обвинению в сбыте и хранении поддельных купюр.

В Армении два человека арестованы по обвинению в сбыте и хранении поддельных купюр.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК).

В ходе совместных действий СНБ и СК при одновременном обыске по нескольким адресам в Ереване была найдена и конфискована фальшивая купюра номиналом 50 долларов.

В тот же день по подозрению в изготовлении, хранении, перевозке или приобретении фальшивых банкнот были задержаны Г. Х., Д. Б. и А. З.

Следователи выяснили, что Г. Х. в ноябре-декабре 2022 года передал А.З. для реализации фальшивые банкноты различного номинала. А. З. в свою очередь сбыл их разным лицам. Двое из подозреваемых арестованы, следствие продолжается.