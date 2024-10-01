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В Армении арестованы 5 человек по подозрению в приобретении, сбыте наркотиков

В Армении арестованы 5 человек по подозрению в приобретении, сбыте наркотиков В Армении задержаны восемь граждан страны, пятеро из них арестованы по подозрению в приобретении, сбыте наркотических веществ. К трем другим применены иные меры пресечения.
В регионе
1 октября 2024 г. 13:01
В Армении арестованы 5 человек по подозрению в приобретении, сбыте наркотиков

В Армении задержаны восемь граждан страны, пятеро из них арестованы по подозрению в приобретении, сбыте наркотических веществ. К трем другим применены иные меры пресечения.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил Следственный комитет Армении.

Отмечается, что 22 сентября в Араратское областное управление СК поступили данные о том, что житель Сисиана, занимающийся перевозкой стройматериалов из соседней страны, приобрел у гражданина Ирана наркотические средства в особо крупном размере.

По указанию гражданина Ирана, мужчина спрятал порядка 10 кг наркотиков в специально оборудованных местах, расположенных на участке от Зангакатуна до Ерасха.

Затем мужчина отправил фотографии и координаты гражданину Ирана, а тот в свою очередь переслал их семерым гражданам Армении, которые должны были их приобрести.

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