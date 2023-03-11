В Армении арестован владелец компаний за крупную махинацию с импортом машин

Суд в Армении арестовал владельца компаний "Автоимпортеры" и "Союз автоимпортеров" Тиграна Ованнисяна по обвинению в мошенничестве и присвоении свыше 406 млн драмов (около 1,04 млн долларов по текущему курсу).

Суд в Армении арестовал владельца компаний "Автоимпортеры" и "Союз автоимпортеров" Тиграна Ованнисяна по обвинению в мошенничестве и присвоении свыше 406 млн драмов (около 1,04 млн долларов по текущему курсу).

Об этом передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения.

Ованнисян в прошлом неоднократно организовывал и проводил различные общественные акции протеста против тех или иных решений правительства, касающихся сферы такси, импорта машин и т.д.

Следственный комитет сообщает, что принадлежащие Ованнисяну структуры занимались импортом автомобилей для физлиц, что давало последним возможность растаможки этих машин по более низким ставкам, а также последующим вывозом автомобилей в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В итоге физлица платили в госбюджет намного меньше налогов, а для компаний Ованнисяна создавалась возможность получить обратно дебетированные суммы НДС, заплаченные физлицами.

Иными словами, налоговые взносы физлиц по линии НДС впоследствии оседали на счетах компаний. В рамках этой мошеннической схемы Ованнисян фактически и присвоил указанную крупную сумму, считают в СК.

Отмечается, что в 2020-2022 гг. его структурами в общей сложности было импортировано 7 452 транспортных средств, из которых 3 433 были затем вывезены в другие страны ЕАЭС.

На основании полученных данных следователь СК 9 марта обратился в прокуратуру с целью возбудить уголовное дело против Ованнисяна. В суд было подано ходатайство об аресте, позже фигуранта арестовали.