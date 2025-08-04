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В Армении арестован участник кибер-банды, выманившей свыше $2 млн через "инвестсайты"

В Армении арестован участник кибер-банды, выманившей свыше $2 млн через "инвестсайты" Следственный комитет Армении сообщил об аресте участника крупной международной мошеннической схемы, основанной на фальшивых инвестиционных платформах.
В регионе
4 августа 2025 г. 12:52
В Армении арестован участник кибер-банды, выманившей свыше $2 млн через инвестсайты

Следственный комитет Армении сообщил об аресте участника крупной международной мошеннической схемы, основанной на фальшивых инвестиционных платформах.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

По данным следствия, гражданин С. Х. с ноября 2021 года по декабрь 2023-го принимал участие в деятельности организованной группы, в состав которой входили не менее 144 человек, включая несовершеннолетних.

Преступная схема заключалась в создании поддельных сайтов, предлагавших инвестиции с высокой доходностью и содержавших элементы идентификации пользователей. Вводя людей в заблуждение, злоумышленники похищали средства, которые те перечисляли в надежде на быструю прибыль.

Общее число пострадавших превысило 1 400 человек из разных стран, а сумма ущерба составила более 810 млн драмов (около $2,16 млн).

В отношении С. Х. возбуждено уголовное дело по статье о компьютерном хищении в особо крупном размере. Материалы дела с обвинительным заключением уже переданы прокурору.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanda 2 milyon dollar pulu mənimsəyən kiber dəstənin üzvü həbs edilib

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