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В Армении арестован сын обвиняемого в мошенничестве экс-посла

В Армении арестован сын обвиняемого в мошенничестве экс-посла Суд первой инстанции в Ереване арестовал сроком на два месяца сына экс-посла в Израиле Армена Смбатяна, главного дирижера Государственного симфонического оркестра Армении Сергея Смбатяна.
В регионе
30 июля 2023 г. 10:59
В Армении арестован сын обвиняемого в мошенничестве экс-посла

Суд первой инстанции в Ереване арестовал сроком на два месяца сына экс-посла в Израиле Армена Смбатяна, главного дирижера Государственного симфонического оркестра Армении Сергея Смбатяна.

Как передает Report, об этом сообщили в армянской генпрокуратуре.

Сергей и Армен Смбатяны накануне были задержаны по подозрению в мошенничестве, вследствие которого государству был нанесен имущественный ущерб в размере 966 млн драмов ($2,5млн).

В надзорном ведомстве также сообщили о задержании фигуранта уголовного дела А.П. В суд представлено ходатайство о его аресте.

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