В Армении арестован сын обвиняемого в мошенничестве экс-посла

Суд первой инстанции в Ереване арестовал сроком на два месяца сына экс-посла в Израиле Армена Смбатяна, главного дирижера Государственного симфонического оркестра Армении Сергея Смбатяна.

Суд первой инстанции в Ереване арестовал сроком на два месяца сына экс-посла в Израиле Армена Смбатяна, главного дирижера Государственного симфонического оркестра Армении Сергея Смбатяна.

Как передает Report , об этом сообщили в армянской генпрокуратуре.

Сергей и Армен Смбатяны накануне были задержаны по подозрению в мошенничестве, вследствие которого государству был нанесен имущественный ущерб в размере 966 млн драмов ($2,5млн).

В надзорном ведомстве также сообщили о задержании фигуранта уголовного дела А.П. В суд представлено ходатайство о его аресте.