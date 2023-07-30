В Армении арестован сын обвиняемого в мошенничестве экс-посла

Суд первой инстанции в Ереване арестовал сроком на два месяца сына экс-посла в Израиле Армена Смбатяна, главного дирижера Государственного симфонического оркестра Армении Сергея Смбатяна.
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Сергей и Армен Смбатяны накануне были задержаны по подозрению в мошенничестве, вследствие которого государству был нанесен имущественный ущерб в размере 966 млн драмов ($2,5млн).
В надзорном ведомстве также сообщили о задержании фигуранта уголовного дела А.П. В суд представлено ходатайство о его аресте.