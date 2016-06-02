Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ В Армении арестован работник одного из военных комиссариатов в звании подполковника.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

"Сотрудниками специальной службы военной полиции Минобороны Армении арестован работник одного из военных комиссариатов в звании подполковника", — говорится в сообщении Ованнисяна.

По его словам, подробности будут представлены в скором времени.