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    В Армении арестован работник одного из военных комиссариатов в звании подполковника

    ​Операция проведена сотрудниками специальной службы военной полиции Минобороны Армении

    Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ В Армении арестован работник одного из военных комиссариатов в звании подполковника.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

    "Сотрудниками специальной службы военной полиции Минобороны Армении арестован работник одного из военных комиссариатов в звании подполковника", — говорится в  сообщении Ованнисяна. 

    По его словам, подробности будут представлены в скором времени.

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