В Армении арестован офицер-артиллерист

Офицер артиллерийского дивизиона Армении арестован по обвинению в бездействии, повлекшем тяжкие последствия во время 44-дневной войны. Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Armenia, об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Армении.

Офицер артиллерийского дивизиона Армении арестован по обвинению в бездействии, повлекшем тяжкие последствия во время 44-дневной войны. Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Armenia, об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Армении.

Отмечается, что в ходе широкомасштабных следственных действий получены фактические доказательства того, что 27 сентября 2020 года, во время объявленного правительством Армении военного положения, ответственный офицер артиллерийского дивизиона, "исходя из личной заинтересованности, чтобы спасти свою жизнь, проявил бездействие власти, что привело к тяжким последствиям". 25 августа ему было предъявлено обвинение по соответствующей статье Уголовного кодекса Армении.

Орган следствия представил в суд ходатайство об избрании ареста в качестве меры пресечения. Ходатайство было удовлетворено – 28 августа военнослужащего арестовали. Предварительное следствие по делу продолжается.