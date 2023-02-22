В Армении арестован один из подозреваемых в покушении на Арарата Мирзояна

Служба нацбезопасности Армении задержала одного из граждан, подозреваемых в покушении на убийство экс-спикера парламента, а ныне главы МИД республики Арарата Мирзояна.

Служба нацбезопасности Армении задержала одного из граждан, подозреваемых в покушении на убийство экс-спикера парламента, а ныне главы МИД республики Арарата Мирзояна.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik-Армения со ссылкой на пресс-службу СНБ.

Сообщается, что гражданин Т.А., узнав о подписании лидерами Армении, России и Азербайджана трехстороннего заявления о прекращении боевых действий в Карабахе в ночь на 10 ноября и передаче Азербайджану ряда территорий, направился к зданию парламента РА в Ереване.

В здании парламента, а также у правительственных дач, в тот момент происходили массовые беспорядки. Увидев на перекрестке улиц Демирчяна и Прошяна автомобиль Мирзояна, Т.А. присоединился к остальным участникам беспорядков, которые остановили машину, вытащили из салона Мирзояна и стали его избивать.