О нас

В Армении арестован один из подозреваемых в покушении на Арарата Мирзояна

В Армении арестован один из подозреваемых в покушении на Арарата Мирзояна Служба нацбезопасности Армении задержала одного из граждан, подозреваемых в покушении на убийство экс-спикера парламента, а ныне главы МИД республики Арарата Мирзояна.
В регионе
22 февраля 2023 г. 10:44
В Армении арестован один из подозреваемых в покушении на Арарата Мирзояна

Служба нацбезопасности Армении задержала одного из граждан, подозреваемых в покушении на убийство экс-спикера парламента, а ныне главы МИД республики Арарата Мирзояна.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik-Армения со ссылкой на пресс-службу СНБ.

Сообщается, что гражданин Т.А., узнав о подписании лидерами Армении, России и Азербайджана трехстороннего заявления о прекращении боевых действий в Карабахе в ночь на 10 ноября и передаче Азербайджану ряда территорий, направился к зданию парламента РА в Ереване.

В здании парламента, а также у правительственных дач, в тот момент происходили массовые беспорядки. Увидев на перекрестке улиц Демирчяна и Прошяна автомобиль Мирзояна, Т.А. присоединился к остальным участникам беспорядков, которые остановили машину, вытащили из салона Мирзояна и стали его избивать.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке One of suspects in assassination attempt on Ararat Mirzoyan arrested in Armenia
Версия на азербайджанском языке Ararat Mirzoyana sui-qəsddə şübhəli bilinən şəxs həbs edilib

Другие новости из категории

МЧС РФ: Из-за хакерской атаки в ряде регионов по радио объявили об угрозе ракетного удара
МЧС РФ: Из-за хакерской атаки в ряде регионов по радио объявили об угрозе ракетного удара
22 февраля 2023 г. 10:51
В ЕС предложили упростить введение санкций против членов семей бизнесменов из РФ
В ЕС предложили упростить введение санкций против членов семей бизнесменов из РФ
22 февраля 2023 г. 09:10
СМИ: премьер Израиля Нетаньяху может посетить Киев в ближайшее время
СМИ: премьер Израиля Нетаньяху может посетить Киев в ближайшее время
22 февраля 2023 г. 08:49
Число погибших при пожаре в центре Москвы достигло 7, пострадали 11 человек
ВидеоЧисло погибших при пожаре в центре Москвы достигло 7, пострадали 11 человек
22 февраля 2023 г. 08:02
Дуда заявил о необходимости передать Украине истребители
Дуда заявил о необходимости передать Украине истребители
22 февраля 2023 г. 07:55
На севере Ирана произошло сильное землетрясение
На севере Ирана произошло сильное землетрясение
22 февраля 2023 г. 06:11
Число пострадавших в результате землетрясения в турецком Хатае превысило 560
Число пострадавших в результате землетрясения в турецком Хатае превысило 560
22 февраля 2023 г. 01:12
Генсек ОИС посетит с визитом Турцию
Генсек ОИС посетит с визитом Турцию
21 февраля 2023 г. 23:51
В Госдуму РФ внесен законопроект о приостановке участия России в ДСНВ
В Госдуму РФ внесен законопроект о приостановке участия России в ДСНВ
21 февраля 2023 г. 23:43
МИД РФ: США стремятся нанести России стратегическое поражение
МИД РФ: США стремятся нанести России "стратегическое поражение"
21 февраля 2023 г. 23:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi