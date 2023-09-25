В Армении арестован командир стрелковой роты по факту гибели военнослужащего

В Армении по факту о гибели рядового Алекса Аванесяна арестован командир стрелковой роты.

В Армении по факту о гибели рядового Алекса Аванесяна арестован командир стрелковой роты.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в Следственном комитете страны.

По данным следствия, командир роты в звании лейтенанта в присутствии сослуживцев унизил военнослужащего за то, что тот заснул на боевой позиции во время дежурства. 12 сентября в районе 19:55 на территории, примыкающей к огневой позиции воинской части, Аванесян совершил самоубийство.

Кроме того, командир в присутствии военнослужащих применил насилие в отношении другого военнослужащего.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в доведении одного военнослужащего до самоубийства, а также в применении насилия в отношении другого военнослужащего. Предварительное следствие продолжается.