В Армении арестован бывший заместитель начальника Генерального штаба

Суд в Ереване арестовал экс-заместителя главы Генштаба Армении Тирана Хачатряна через несколько часов после задержания.
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Ранее против Т. Хачатряна было возбуждено дело о должностной халатности во время 44-дневной войны. Сам генерал не признает обвинений.
Суд арестовал бывшего замначальника генштаба ВС Армении генерала Тирана Хачатряна на два месяца по обвинению в служебной халатности, говорится в заявлении его адвокатов - Вараздата Арутюняна и Армена Андрикяна.
"Как и ожидалось, не предоставив (защите - ред.) достаточно времени для ознакомления с 1200-страничным делом, судья Масис Мелконян, игнорируя отсутствие обоснованных подозрений и оснований, удовлетворил ходатайство следователя и арестовал генерал-лейтенанта Тирана Хачатряна на 2 месяца", - говорится в заявлении, опубликованном в соцсети Facebook.