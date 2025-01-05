В Армении арестован бывший заместитель начальника Генерального штаба

Суд в Ереване арестовал экс-заместителя главы Генштаба Армении Тирана Хачатряна через несколько часов после задержания.

Суд в Ереване арестовал экс-заместителя главы Генштаба Армении Тирана Хачатряна через несколько часов после задержания.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщил в социальных сетях его адвокат Вараздат Арутюнян.

Ранее против Т. Хачатряна было возбуждено дело о должностной халатности во время 44-дневной войны. Сам генерал не признает обвинений.

Суд арестовал бывшего замначальника генштаба ВС Армении генерала Тирана Хачатряна на два месяца по обвинению в служебной халатности, говорится в заявлении его адвокатов - Вараздата Арутюняна и Армена Андрикяна.

"Как и ожидалось, не предоставив (защите - ред.) достаточно времени для ознакомления с 1200-страничным делом, судья Масис Мелконян, игнорируя отсутствие обоснованных подозрений и оснований, удовлетворил ходатайство следователя и арестовал генерал-лейтенанта Тирана Хачатряна на 2 месяца", - говорится в заявлении, опубликованном в соцсети Facebook.