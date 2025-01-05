О нас

В Армении арестован бывший заместитель начальника Генерального штаба

В Армении арестован бывший заместитель начальника Генерального штаба Суд в Ереване арестовал экс-заместителя главы Генштаба Армении Тирана Хачатряна через несколько часов после задержания.
В регионе
5 января 2025 г. 09:25
В Армении арестован бывший заместитель начальника Генерального штаба

Суд в Ереване арестовал экс-заместителя главы Генштаба Армении Тирана Хачатряна через несколько часов после задержания.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщил в социальных сетях его адвокат Вараздат Арутюнян.

Ранее против Т. Хачатряна было возбуждено дело о должностной халатности во время 44-дневной войны. Сам генерал не признает обвинений.

Суд арестовал бывшего замначальника генштаба ВС Армении генерала Тирана Хачатряна на два месяца по обвинению в служебной халатности, говорится в заявлении его адвокатов - Вараздата Арутюняна и Армена Андрикяна.

"Как и ожидалось, не предоставив (защите - ред.) достаточно времени для ознакомления с 1200-страничным делом, судья Масис Мелконян, игнорируя отсутствие обоснованных подозрений и оснований, удовлетворил ходатайство следователя и арестовал генерал-лейтенанта Тирана Хачатряна на 2 месяца", - говорится в заявлении, опубликованном в соцсети Facebook.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Ermənistan Baş Qərargah rəisinin keçmiş birinci müavini həbs edilib

Экслюзивные новости

Установлены личности пострадавших в авиакатастрофе вблизи Актау, продолжающих лечение в Баку
Установлены личности пострадавших в авиакатастрофе вблизи Актау, продолжающих лечение в Баку
29 декабря 2024 г. 17:08
Футзальный клуб Араз-Нахчыван расстался с главным тренером
Футзальный клуб "Араз-Нахчыван" расстался с главным тренером
28 декабря 2024 г. 13:20
В Милли Меджлисе подготовили законопроект О международных договорах
В Милли Меджлисе подготовили законопроект "О международных договорах"
27 декабря 2024 г. 14:50
МЧС Казахстана: 29 человек выжили в крушении самолета близ Актау, обнаружены тела четверых погибших
ФотоМЧС Казахстана: 29 человек выжили в крушении самолета близ Актау, обнаружены тела четверых погибших
25 декабря 2024 г. 13:31
В результате падения самолета AZAL в Актау выжили 12 человек
ВидеоВ результате падения самолета AZAL в Актау выжили 12 человек
25 декабря 2024 г. 11:42
Посол Азербайджана: Готовы содействовать контактам между бизнесом в Азербайджане и Казахстане
Посол Азербайджана: Готовы содействовать контактам между бизнесом в Азербайджане и Казахстане
23 декабря 2024 г. 10:40
Глава компании, заинтересованной в поддержке ФК Мингячевир, принял участие в заседании исполкома АФФА - ЭКСКЛЮЗИВ
Глава компании, заинтересованной в поддержке ФК "Мингячевир", принял участие в заседании исполкома АФФА - ЭКСКЛЮЗИВ
18 декабря 2024 г. 12:25
Директор Узатомпрома: Узбекистан строго следует взятым на себя обязательствам
Директор Узатомпрома: Узбекистан строго следует взятым на себя обязательствам
16 декабря 2024 г. 15:38
Министр: Участие Кыргызстана в COP29 открывает доступ к инвестициям для экологических проектов
Министр: Участие Кыргызстана в COP29 открывает доступ к инвестициям для экологических проектов
13 декабря 2024 г. 12:13
Названа ​​причина отсутствия судей на матче Лиги U-15 АФФА
Названа ​​причина отсутствия судей на матче Лиги U-15 АФФА
12 декабря 2024 г. 16:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi