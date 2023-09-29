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В Армении арестован активист за оскорбления премьера страны в соцсетях

В Армении арестован активист за оскорбления премьера страны в соцсетях Активист политического движения "Национально-демократический полюс" Мушег Шушанян арестован на два месяца.
В регионе
29 сентября 2023 г. 11:21
В Армении арестован активист за оскорбления премьера страны в соцсетях

Активист политического движения "Национально-демократический полюс" Мушег Шушанян арестован на два месяца.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Ранее стало известно, что 9 мая 2023 года на Youtube-канале движения было распространено видео с подписью: "Физическое уничтожение Никола (ред. - премьер-министр Армении Никол Пашинян) однозначно оправдано. Мушег Шушанян".

22 сентября на своей странице в соцсети Шушанян написал: "Армянское возрождение может начаться только при одном условии: если кикол и весь круг будут казнены".

Предварительное следствие продолжается.

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Версия на английском языке Activist arrested in Armenia for insulting Pashinyan on social networks

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