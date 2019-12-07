В Армении арестовали замминистра образования за взятки

Заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Геворка Лорецян арестован по обвинению в получении взятки, передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения.

Так, 4 декабря Служба национальной безопасности Армении задержала Г.Лорецяна по подозрению в получении взятки в особо крупных размерах. Вместе с ним были задержаны его водитель и президент ереванского футбольного клуба "Локомотив" Грачик Кананян, который является фактическим руководителем ряда компаний-поставщиков спортивной продукции.

"Задержанным предъявлено обвинение, в качестве меры пресечения суд избрал арест", - сообщили в СНБ.

Напомним, по предварительным данным СНБ Армении, замминистра оказывал поддержку поставщику в тендерах на поставку спортивного имущества и инвентаря учреждениям, находящимся в ведении министерства. Взамен через водителя он получал взятку в особо крупных размерах.