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В Армении арестовали руководителя террористической группировки

В Армении арестовали руководителя террористической группировки В Армении арестовали полковника-лейтенанта Арсена Казаряна, командовавшего группировкой армянских террористов
В регионе
15 сентября 2021 г. 00:37
В Армении арестовали руководителя террористической группировки

В Армении арестовали полковника-лейтенанта Арсена Казаряна, командовавшего группировкой армянских террористов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

Как отмечает Следственный комитет страны, он обвиняется во взяточничестве и других преступлениях.

Напомним, что группа граждан Армении, незаконно приобретя оружие, комплектующие к нему, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, создала вооруженное формирование. Члены этого вооруженного формирования 26-27 ноября 2020 года незаконно пересекли государственную границу Азербайджана в виде организованной группы, заняли боевые позиции в лесной и другой местностях в северо-западной части поселка Гадрут Ходжавендского района.

За период до 13 декабря 2020 года они совершили нападения на предприятия, учреждения, организации и отдельных лиц, устраивали взрывы, пожары и совершали другие террористические действия, представляющие угрозу для жизни и здоровья людей, способные причинить значительный имущественный ущерб или привести к другим общественно опасным последствиям, с целью нарушить общественную безопасность, посеять панику среди населения или оказать воздействие на принятие решений органами государственной власти Азербайджана или международными организациями.

Бакинский суд по тяжким преступлениям 29 июля вынес приговор 13 членам этой группировки. Каждый из них получил по 6 лет тюрьмы.

Во время судебного процесса стало известно, что они получали приказы от полковника-лейтенанта Арсена Казаряна.

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Версия на азербайджанском языке Ermənilərdən ibarət terrorçu dəstənin rəhbəri Yerevanda həbs edilib

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