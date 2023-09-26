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В Армении арестовали подозреваемых в подготовке покушения на Пашиняна

В Армении арестовали подозреваемых в подготовке покушения на Пашиняна Бывший заместитель председателя союза добровольцев "Еркрапа" Альберт Базеян арестован за подготовку покушения на премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
В регионе
26 сентября 2023 г. 08:51
В Армении арестовали подозреваемых в подготовке покушения на Пашиняна

Бывший заместитель председателя союза добровольцев "Еркрапа" Альберт Базеян арестован за подготовку покушения на премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Как передает Report, об этом сообщил в соцсетях его адвокат Георгий Меликян.

Ходатайство следствия было полностью удовлетворено.

Ранее адвокат Акоп Джангирян сообщал, что Базеян был задержан у себя в квартире вечером 23 сентября. Сотрудники Службы национальной безопасности провели у него обыск и изъяли некоторые предметы и документы. После этого его доставили в СНБ, а затем в следственный изолятор МВД по Эребунийскому району Еревана. Он подозревался в присвоении власти.

По информации армянских СМИ, вместе с Альбертом Базеяном были задержаны еще семеро членов военно-патриотической организации "Крестоносцы".

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanda Paşinyana sui-qəsd və dövlət çevrilişi hazırlamaqda şübhəli bilinənlər həbs edilib

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